Green pass: titolari sprovvisti, chiusi 5gg bar e pizzeria

In un bar di Tolentino (Macerata), durante i controlli 'anti-Covid' dei carabinieri, sono state riscontrate numerose irregolarità relative alla cartellonistica e alla compilazione dei registri sulla sanificazione e al controllo dei dipendenti; anche la titolare era in servizio senza Green pass: disposta la chiusura dell'esercizio per cinque giorni.

In un ristorante, sempre a Tolentino, un 23enne ha provato a sottrarsi ai controlli dei carabinieri sul possesso di Green pass degli avventori, tentando di mostrare la certificazione di un'altra persona. Oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie per il ragazzo scatterà anche una denuncia per sostituzione di persona. Nel locale i militari hanno ravvisato varie irregolarità, con conseguente contravvenzione di 400 euro: assenza di indicazione del numero massimo di persone ammesse ad accedere nel locale, assenza del registro clienti.

A San Severino (Macerata), invece, c'e' stata un'altra chiusura, che ha riguardato una pizzeria: il proprietario e due dipendenti lavoravano senza Green pass; sono scattate sanzioni ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni. (ANSA).