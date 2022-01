Covid: Marche; ricoveri ancora in calo (341; -5), 4 decedute

Secondo giorno consecutivo di ricoveri Covid in calo nelle Marche: dopo il -3 di ieri, altri cinque degenti in meno e il totale che scende a 341. Invariato il numero di ricoverati in Terapia intensiva (53; saturazione Covid 20,7% sul totale di 256 posti), +1 in Semintensiva (76) e -6 in reparti non intensivi (212). In Area medica (288 degenti Covid su 1.012 posti) la percentuale di occupazione è del 28,4%.

Sono 28 i dimessi dagli ospedali in 24ore E' il quadro tracciato dall'ultimo aggiornamento della Regione.

Nell'ultima giornata 5.483 positivi (incidenza in lieve rialzo a 2.647,05). Quattro le persone decedute, tutte donne alle prese anche con patologie pregresse: una 57enne di Montegranaro e una 71enne di Porto Sant'Elpidio (provincia di Fermo), una 67enne di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e una 78enne di Terre Roveresche (Pesaro Urbino). Il totale regionale di vittime sale a 3.353.

Il totale dei positivi (ricoverati più isolati) arriva supera quota 20mila (20.455; +814) e gli isolamenti domiciliari sono 69.057 (1.309) mentre i guariti/dimessi salgono a 198.322 (+4.668). Gli ospiti di strutture territoriali sono 220 e le persone in osservazione nei pronto soccorso 46. (ANSA).