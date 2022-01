Caterpillar: Mangialardi a sit-in, Capo Stato vi rappresenti

Il capogruppo dem in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi, prima di recarsi a Roma per l'elezione del Capo dello Stato (è uno dei tre grandi elettori con il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il presidente dell'Assemblea Dino Latini), si recato oggi al presidio della Caterpillar di Jesi, dove i lavoratori sono costantemente presenti dopo l'annuncio della multinazionale americana di voler chiudere lo stabilimento per trasferire la produzione prima di recarsi a Roma per "Il nuovo Capo dello Stato sia espressione di queste persone - afferma Mangialardi - Per quanto mi riguarda, il percorso per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica inizia da qui, tra i lavoratori della Caterpillar, che da settimane sono raccolti in presidio permanente di fronte ai cancelli della fabbrica per difendere il loro futuro".

"Il Capo dello Stato è il garante della Costituzione, che all'art. 1 sancisce come la Repubblica italiana sia fondata sul lavoro, e all'articolo 41 definisce la responsabilità sociale dell'impresa, che non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. - ricorda il capogruppo del Pd - Ho dunque ritenuto utile, prima di accingermi a vivere questo importante e decisivo passaggio istituzionale, fare un bagno di realismo nelle difficoltà di queste donne e uomini che non si arrendono e continuano a lottare. Auspico che il nuovo Presidente sia soprattutto l'anima e l'espressione di questo spaccato di Paese largamente maggioritario". (ANSA).