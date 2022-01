Giustizia: legali,riforme e persone contro lentezza processi

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - "Per contenere la lentezza dei processi occorrono interventi di riforma processuale e ordinamentale ma anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario". E la dotazione organica dei magistrati solo per 600 unità appare insufficiente "per portare il numero di magistrati in Italia in linea con la media dei paesi europei".

Così l'avv. Maurizio Miranda intervenuto all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario in rappresentanza degli Ordini del distretto e, per questo, unico ammesso in presenza. "La pandemia - ha rimarcato - ha messo in evidenza tutte le contraddizioni del sistema giustizia in Italia e nel nostro distretto". Il legale ha rimarcato le "conseguenze sulla vita quotidiana degli effetti della pandemia a partire da questa stessa occasione di riflessione e confronto sui temi della Giustizia, programmata a porte chiuse, "allontanando dalla Giustizia non solo l'Avvocatura ma anche tutta la società civile cui è impedito di partecipare". (ANSA).