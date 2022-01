Comuni: Ancona, altre 92 telecamere per monitoraggio centro

Ancona pronta a installare altre 92 telecamere di videosorveglianza: con le 183 già operative su tutto il territorio comunale, si arriva dunque a un totale di 275, in attesa che diventino operative anche le 33 telecamere OCR, con riconoscimento elettronico dei caratteri delle targhe.

Queste ultime, sistemate all'ingresso della città nelle vie principali, permetteranno di tenere sotto controllo tutti i veicoli che accedono o escono dal capoluogo dorico.

Le nuove 92 telecamere completeranno il controllo di tutto il centro storico, aggiungendosi a quelle esistenti, e permettendo il monitoraggio di piazza Cavour, dei tre corsi e della zona Guasco-San Pietro. "Continua ad incrementarsi il parco delle 183 telecamere attive nel territorio comunale - spiega Stefano Foresi, assessore alla Sicurezza del Comune di Ancona - con occhi elettronici sulle frazioni, sul centro storico e in altri punti della città, fornendo una risposta concreta ad una richiesta di maggiore tranquillità da parte dei cittadini". Nel 2021 sono state oltre 100 le richieste da parte delle forze dell'ordine di visionare parte di filmati delle telecamere già attive. "Gli occhi elettronici non escludono i controlli delle forze dell'ordine, ma li integrano" conclude Foresi. (ANSA).