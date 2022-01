Fuga monossido in casa, coppia e tre bimbi in ospedale

Cinque persone - marito, moglie e i loro tre figli - sono finiti in ospedale ad Ancona a seguito di una fuga di monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri nell'appartamento dove risiede la famiglia in via Mercantini a Senigallia: i bambini sono stati trasportati al presidio materno infantile "Salesi" e la coppia all'ospedale di Torrette, per gli accertamenti e le cure del caso; le condizioni di tutti non sarebbero gravi.

La segnalazione alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è arrivata ieri sera verso le 23:15: alcuni membri del nucleo famigliare accusavano giramenti di testa e nausea e per questo chiedevano assistenza. Una volta sul posto, dai controlli con apparecchiature specifiche è emerso che c'era stata una fuga di monossido di carbonio tale da saturare alcuni ambienti dell'abitazione. Oggi i tecnici si recheranno nell'abitazione per una ulteriore verifica per capire le cause della fuga di monossido che potrebbe essere collegata al caminetto. Tutti i componenti della famiglia intanto sono stati portati in ospedale per accertamenti. (ANSA).