Covid: Marche, +7 ricoveri (349), Intensive sature al 19,92%

In crescita i ricoveri per Covid nelle Marche nell'ultima giornata nella quale sono state anche dimesse 39 persone: +7 (ora sono 349). In Terapia intensiva ci sono 51 degenti (+1), per una saturazione del 19,92% (sotto soglia zona arancione), 76 in Semintensiva (+1) e 222 in reparti non intensivi (+5). In Area medica, fa sapere la Regione, la saturazione dei pazienti covid (in tutto 298) è del 29,5% (anche questo parametro è sotto la soglia per la zona arancione). Sono 11 i ricoveri Covid in area Pediatrica ad Ancona di cui cinque in Semintensiva, e tre in Ostetricia. Il bollettino di aggiornamento dà conto di 5.853 casi di contagio (incidenza 2.895,12) e di sei decessi che portano il totale regionale a 3.344.

Per il secondo giorno consecutivo scende il totale di positivi (isolati più ricoverati) attestandosi a 18.083 (-162) mentre i casi e i contatti di isolamento domiciliare salgono a 66.143 (+1.382). Si impenna il numero di guariti/dimessi, sono 189.268 (+6.009).

Le sei persone decedute nell'ultima giornata sono cinque donne e un uomo: una 86enne di Falconara Marittima (Ancona), una 84enne di Porto San Giorgio (Fermo); in provincia di Pesaro Urbino un 86enne e una 94enne di Pesaro, una 87enne di Vallefoglia e una 93enne di San Costanzo. (ANSA).