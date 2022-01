Cc indagano su aggressione e trovano metadone, arrestata

Nell'operazione "Piazza pulita bis" condotta dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) è stata arrestata una 44enne per detenzione ai fini di spaccio di metadone e segnalato un 28enne per uso personale di hascisc, fiutata dal cane antidroga Bob.

Entrambi, secondo gli investigatori, parteciparono all'aggressione in Piazza Mazzini a Falconara la sera dello scorso 26 novembre, a ai danni di una coppia di falconaresi: un 42enne riportò la frattura di uno zigomo e la rottura di due denti, una 47enne subì una lacerazione a un timpano.

Stamattina all'alba, tutti i partecipanti al pestaggio sono stati raggiunti presso le rispettive abitazioni da due squadre di militari dell'Arma, coadiuvati da una unità del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Pesaro e da tre agenti della Polizia Municipale falconarese. Controllati un 53enne e i suoi tre figli maschi di 31, 28 e 26 anni. Stesso controllo nei confronti di una 44enne, all'epoca dell'aggressione legata sentimentalmente a uno dei fratelli coinvolti nel raid, finita ora in manette. La 44enne ha provato a disfarsi di 33 dosi di metadone, 'intestate' a persone estranee alla donna, lanciandoli dalla finestra dentro una busta della spazzatura. (ANSA).