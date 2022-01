Pnrr: due milioni per edilizia residenziale pubblica a Treia

(ANSA) - TREIA, 19 GEN - L'amministrazione comunale di Treia ha ottenuto un finanziamento di oltre 2 milioni per l'edilizia residenziale pubblica. I fondi sono stati assegnati tramite il bando "Sicuro, verde e sociale", nell'ambito dei finanziamenti complementari del Pnrr, nel quale il progetto di Treia è arrivato terzo su tutto il territorio regionale. Previsto un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione degli alloggi Erap di via Beato Pietro e ricostruzione con delocalizzazione nell'area di via Elvidio Farabollini. Verrà realizzato un nuovo edificio con 8 alloggi residenziali pubblici, di dimensione variabile, utilizzabili per nuclei familiari da 2 a 5 persone. Le abitazioni saranno costruite rispettando i parametri di miglioramento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

Saranno, infatti, alloggi a "energia quasi zero", ovvero ad elevata efficienza energetica, dalle prestazioni elevatissime, che puntano a sostenibilità e risparmio energetico. I lavori prenderanno il via entro il 2022. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a ottenere queste importanti risorse per la città - ha detto il sindaco Franco Capponi -. Quelle strutture, risalenti agli anni Cinquanta, necessitavano di un intervento importante e la realizzazione dei nuovi alloggi permetterà un significativo rinnovamento, il progetto è già pronto per cui abbiamo i fondi necessari per fare un buon lavoro". "Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli appartamenti, per altro, si inseriscono in una serie di azioni che renderanno le nostre città più sostenibili e autonome, con importanti abbattimenti delle spese relative alle bollette", ha aggiunto il sindaco. (ANSA).