Covid: Marche, -4 in Intensiva (55) ma 8 persone decedute

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Aumentano ancora i ricoveri per Covid nelle Marche (349; +2) ma scendono i pazienti nelle Terapie intensive (55; -4) che vedono la percentuale di saturazione abbassarsi al 21,5% (su un totale 256 posti).

Percorso inverso in Area Medica che registra 294 degenti Covid (+6 ricoverati tra Semintensiva e non intensivi su 1.012 posti complessivi) e una saturazione che sale al 29,1%. Nell'ultima giornata 22 persone dimesse; i ricoveri in Semintensiva scendono a 71 (-1) e nei reparti non intensivi 223 (+7). In 24ore 8 deceduti che portano il totale di vittime a 3.335 nella regione.

I contagi sono 5.850: l'incidenza si porta a 2.549,41 (ieri 2.319,16).

Le persone decedute nelle ultime 24ore sono, in provincia di Macerata, una 70enne di Civitanova Marche (senza patologie pregresse), un 79enne di Macerata e un 87enne di Treia.

Nell'Ascolano, un 88enne di Venarotta e un 98enne di Rotella.

Sono morti anche un 76enne di Fermo e, nel Pesarese, un 76enne di Fano e un 85enne di Mondolfo.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 195 e 50 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi, tra isolati e ricoverati, è 18.252 (+280) e le quarantene per 'contatto' 62.103 (+4.615) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 176.350 (+5.562). (ANSA).