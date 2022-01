Covid: Federfarma Marche, a dicembre oltre 300mila tamponi

"Continuiamo a effettuare tamponi nell'interesse della collettività, i fai-da-te non garantiscono la necessaria tracciabilità, per accedere alla farmacia non occorre il Green pass". Così Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche. " Nel mese di dicembre - ricorda Avitabile - la rete delle farmacie marchigiane attive in questo servizio ha effettuato più di 300mila tamponi a servizio di una popolazione che desidera tornare a svolgere l'abituale regime di vita, è un dato sottostimato che con gennaio riusciremo ad avere nella sua reale configurazione". "Fondamentale - sottolinea Avitabile - assicurare la tracciabilità del tampone e del risultato registrati sul Sistema Tessera Sanitaria e sulla piattaforma regionale Goopencare". Secondo Federfarma Marche il protocollo per i tamponi rapidi "è stato concepito come un supporto ai cittadini durante la campagna di vaccinazione, nell'auspicio di avvicinare in coscienza sempre più persone al percorso vaccinale". Nel secondo semestre del 2021 le farmacie che hanno aderito a questo percorso "hanno effettuato più di 92mila vaccinazioni, tra prima, seconda e terza dose, molti i cittadini in fasce di età a rischio che hanno accolto il suggerimento del farmacista e si sono sottoposti al vaccino" precisa Federfarma Marche, ricordando che nella fascia di età 50-69 anni in farmacia si sono vaccinati più di 30mila marchigiani mentre più di 18mila sono stati i cittadini oltre i 70 anni. (ANSA).