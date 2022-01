Bonifico a sconosciuto per sicurezza conto,truffa 9mila euro

Un 25enne di Cerreto D'Esi (Ancona) è stato vittima di una frode mediante la quale gli sono stati 'sottratti' 9.650 euro. Beffa nella beffa è stato lui stesso a fare il bonifico dopo essere stato convinto a inviarlo, da una truffatrice al telefono, sulla base di motivazioni e presupposti del tutto falsi. Il raggiro è iniziato con la telefonata di una donna che ha allertato telefonicamente il 25enne circa un ordine di bonifico di oltre 9mila euro (evidentemente del tutto inventato) dal conto del giovane a un beneficiario sconosciuto. Su input della interlocutrice, il ragazzo ha verificato sull'App Poste Pay la regolarità del proprio saldo (9.650 euro). Poi però la truffatrice, è passata allo step successivo: lo ha convinto, per il falso motivo di 'salvaguardare' il conto, ad eseguire un bonifico a favore dello stesso sconosciuto. "Se ti chiama l'Anti-frode delle Poste - gli ha inoltre suggerito la donna - ignora la chiamata". Contattato dall'Ufficio Antifrode, il 25enne, oramai in uno stato di totale confusione, non ha infatti risposto, accorgendosi poi solo alcune ore dopo di essere stato raggirato. A quel punto si è rivolto alla Polizia di Fabriano che ha avviato subito l'attività investigativa condotta dal personale del settore Anticrimine. Gli agenti sono riusciti a individuare e denunciare all'Autorità Giudiziaria la responsabile del fatto, una donna di 45 anni residente a Napoli. (ANSA).