Sicuri con la neve 2022, giornata formazione Cnsas

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 17 GEN - Giornata di formazione, ieri, a Frontignano di Ussita (Macerata), nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per l'iniziativa "Sicuri con la neve 2022" alla presenza del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Un'alta affluenza di appassionati di montagna, dei soci Cai e delle persone che, pur essendo alle prime armi, si sono approcciate in modo consapevole e responsabile alle tematiche trattate, in maniera sia teorica che pratica, relativamente alla ricerca dei travolti in valanga mediante ARTVA, il sondaggio ed il successivo disseppellimento. Grazie a Protezione Civile Marche e Carabinieri Forestali, sono state inoltre illustrate ai partecipanti le tecniche mediante le quali si giunge all'elaborazione del bollettino meteo nivologico, rispettivamente di AINEVA e Meteomont. "Cnsas Marche ringrazia tutti i partecipanti e coloro che si adoperano nell'organizzazione di giornate come quella di ieri che, visti i recenti tristi avvenimenti, svolgono un ruolo ancor più cruciale, al fine di trasmettere a quanta più gente possibile l'importanza di una frequentazione responsabile della montagna, scegliendo itinerari alla portata delle proprie capacità ed attrezzatura idonea". (ANSA).