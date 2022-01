Covid: quasi 5.000 studenti superiori Marche a screening

(ANSA) - ANCONA, 16 GEN - Sono 4.805 gli studenti delle scuole superiori delle Marche che hanno aderito allo screening gratuito con test antigenici rapidi organizzato nel fine settimana da Asur e Regione Marche in 15 località sul territorio. I casi positivi sono risultati alla fine 357, circa il 7% del totale. Erano stati gli stessi studenti, tramite le loro Consulte provinciali, a chiedere di potere avere lo screening gratuito come era stato fatto fatto per gli alunni delle elementari e delle medie, arrivando anche a proclamare un giorno di sciopero. "Abbiamo voluto rispondere alla richiesta arrivata direttamente dal mondo della scuola - il commento dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -. La fascia di età 14-18 anni ha comunque sempre dimostrato grande responsabilità, essendo i ragazzi vaccinati nel 91% dei casi con almeno una dose. Gli studenti vogliono e hanno il diritto di continuare ad andare a scuola in sicurezza, facendo ricorso il meno possibile alla Dad. La via da seguire - ribadisce l'assessore - è la vaccinazione con prenotazione, poiché stiamo superando le 16mila inoculazioni al giorno che ci eravamo prefissati come obiettivo. Ora torneranno comunque anche gli open days". (ANSA).