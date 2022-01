Arma russa e carica con matricola abrasa in casa, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 16 GEN - La polizia ha arrestato un 33enne pugliese, residente a Civitanova Marche, per detenzione di arma clandestina: è stato trovato in possesso di una pistola di fabbricazione russa con matricola abrasa completa di caricatore e relativo munizionamento. L'uomo è stato individuato dopo un'attività di indagine condotta dai poliziotti del Commissariato di Ps di Civitanova Marche protrattasi per alcune settimane, con l'ausilio della Squadra Mobile di Macerata.

L'arrestato ha precedenti di polizia per reati contro la persona (minacce e lesioni) ed era oggetto di una indagine della Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata, dopo una serie di minacce gravi nei confronti di un'altra persona, di Civitanova, che alla fine si è rivolta alla polizia.

Oltre all'arma clandestina in casa, gli agenti hanno rinvenuto in un altro locale in uso al 33enne e sequestrato una pistola marca "Beretta" del tutto simile al modello in uso alle forze di Polizia, con caricatore contenente una cartuccia priva di ogiva, L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ancona Montacuto. (ANSA).