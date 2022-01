Progetto assistenza Piceno, giovani realizzano paddock asini

L'associazione "AsinoPiceno", che da anni opera sul territorio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in attività assistita con animali, è titolare di un progetto denominato "Take Home", volto a favorire la socializzazione tra i giovani, l'attivismo civico, l'apprendimento non formale e l'adozione di sani stili di vita in ambiente naturale. "Take Home" ha preso avvio a febbraio dello scorso anno e ha coinvolto numerosi giovani che si sono incontrati nei fine settimana e, con la supervisione di operai ed educatori, hanno costruito il recinto, la staccionata e il paddock per gli asini.

La realizzazione del ricovero è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell'imprenditore Giuseppe Merlini che ha messo a disposizione il terreno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che ha sostenuto l'iniziativa.

All'attività ha partecipato anche la cooperativa Hobbit con il lavoro dei propri operai esperti in edilizia e giardinaggio.

L'iniziativa è stata un'occasione per implementare il volontariato giovanile e per creare occasioni di socializzazione in un ambiente positivo. Essa ha avuto un importante impatto sociale e ambientale sul territorio: in questo periodo storico, in cui lo stile di vita è cambiato, gli strumenti informatici e il mondo virtuale acquistano sempre più importanza, "Take Home" ha permesso ai giovani di trascorrere del tempo in campagna, scoprire le proprie abilità manuali e stringere relazioni sociali e amicali "in presenza". L'intervento si è concluso l'8 gennaio quando un piccolo gruppo di adulti e bambini hanno inaugurato l'asineria accompagnando le asinelle Agostina e Zambrotta nella loro nuova casa a ridosso del centro educativo La Contea di San Benedetto del Tronto. (ANSA).