Crn vara ad Ancona 62 mt mega-yacth "Rio" 'su misura'

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Cnr, brand di Ferretti Group, ha varato oggi il 'bespoke yacht', su misura, in acciaio e alluminio Progetto C138, che sarà consegnato come M/Y "Rio". La nuovo 62 metri è sceso per la prima volta in acqua, fa saper il Gruppo, "accompagnato dal profondo orgoglio e dalla soddisfazione di tutti i professionisti, le maestranze e gli artigiani altamente qualificati che hanno contribuito al progetto.

M/Y Rio è stato venduto da Alex Heyes & David Westwood di TWW Yachts. Il superyacht è progettato e costruito da Crn in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, a cui sono stati affidati gli interni. Con i suoi 62 metri di lunghezza e 11,20 metri di baglio, lo yacht si sviluppa su quattro ponti e può accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti nella suite armatoriale e in 5 cabine ospiti di cui 2 vip - entrambe a tutto baglio, una posta nel main deck a prua e una nel lower deck - e 3 suite nel lower deck - 2 matrimoniali e una doppia - tutte servite da ascensore al ponte.

Il "Rio" è "un'opera completamente sartoriale e altamente artigianale, elegante e al contempo dallo spiccato carattere sportivo espresso dalle linee filanti dello scafo e dalla prua quasi verticale. Tanti gli elementi che consentiranno all'armatore e alla sua famiglia di vivere un'inconfondibile esperienza di crociera condivisa, fatta di libertà e di privacy: dalla sapiente distribuzione e valorizzazione degli spazi, con vaste zone living interne ed esterne, alla splendida area lounge wellness e fitness nel beach club, fino all'esclusivo owner deck, un'ampia oasi di intimità che può anche essere vissuta come ambiente social". (ANSA).