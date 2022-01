Comuni: sindaco Pesaro,"riscossa e rigenerazione per futuro"

"Dagli investimenti che trasformeranno il volto di Pesaro, alla gestione del Covid-19, passando per la Bicipolitana ed Extrapolitana, lanciando, poi, il sogno di una fusione tra i comuni dell'Unione per farne la città più grande della regione". Tanti i temi trattati dal sindaco Matteo Ricci, durante gli Stati Generali di 'Mid-Term', una giornata di confronto organizzata per "discutere e aggiornare il programma di lavoro insieme alla città, sulla base di due questioni fondamentali: l'emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19 e i contributi del Pnrr".

"Siamo in una fase complessa - ha osservato Ricci, affianco dalla propria Giunta -, ma anche ricca di speranze e opportunità, che dobbiamo cercare di perseguire in maniera determinata. Il tempo corre e siamo arrivati a metà mandato, durante le feste di Natale la squadra è stata riorganizzata dal punto di vista politico. Abbiamo rigenerato la giunta, - ha ricordato - con l'ingresso di due nuovi assessori e la riorganizzazione delle deleghe: il risultato è una squadra motivata, che ha voglia di correre e ottenere risultati".

"Grande soddisfazione" espressa dal sindaco per "l'allargamento ufficiale della maggioranza al Movimento 5 Stelle, a due anni dall'apertura del dialogo e l'inserimento di Francesca Frenquellucci in giunta". (ANSA).