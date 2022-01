Rapina in tabaccheria Ancona, indaga la polizia

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Le Volanti della Questura di Ancona sono intervenute ieri sera presso una tabaccheria in via Cialdini, dopo che il titolare aveva segnalato alla Centrale Operativa di aver subito una rapina poco prima. Secondo quanto ha riferito agli operatori, un ragazzo italiano di circa 30 anni, con la mascherina ed una felpa con cappuccio di colore rosso che gli copriva il capo, è entrato e, mostrando un coltello da tavola, si è fatto consegnare l'incasso, circa mille euro. Il tutto è durato pochissimi secondi e l'uomo si è allontanato tranquillamente. La vittima ha riferito di essere coperta da assicurazione e ha detto di non avere bisogno di cure mediche, riservandosi di sporgere querela. Le indagini sono in corso. (ANSA).