Scuola: a Tolentino da domani lezioni in presenza

Il Comune di Tolentino recepisce la direttiva "perentoria" del Governo e riapre le scuole, di ogni ordine e grado, in presenza. Da domani, 13 gennaio, tutti gli studenti torneranno in classe, dopo che lunedì erano rimasti a casa per le avversità meteorologiche e ieri e oggi avevano seguito le lezioni in Dad, su ordinanza del sindaco. Il primo cittadino Giuseppe Pezzanesi aveva ritenuto opportuno ricorrere alla didattica a distanza a seguito dell'aumento consistente dei contagi e dei risultati dello screening effettuato sui ragazzi.

Ma "a fronte di una chiara indicazione del Governo nel manifestare la volontà di tenere le scuole aperte", il sindaco ha emesso una nuova ordinanza con la quale si revoca il precedente provvedimento. (ANSA).