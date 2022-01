Sanità: Fabriano, blocco operatorio ospedale all'avanguardia

Approvato il progetto definitivo con i miglioramenti per la nuova palazzina di emergenza dell'ospedale di Fabriano (Ancona), un edificio da 14 milioni di euro. "Un progetto innovativo, adeguato alle nuove normative e fortemente potenziato rispetto a quello precedente secondo una volontà precisa dell'assessorato. Un ulteriore tassello che va ad aggiungersi al mosaico disegnato dalla Giunta Acquaroli per la riqualificazione della rete ospedaliera della regione": sono parole di Francesco Baldelli, assessore alle Infrastrutture e all'Edilizia sanitaria e ospedaliera, dopo l'approvazione in Conferenza dei servizi del progetto definitivo della nuova palazzina emergenze dell'ospedale "E. Profili" di Fabriano, funzionale a garantire la continuità di cure anche in presenza di eventi calamitosi.

"Abbiamo incrementato le risorse disponibili da 12 a 14 milioni di euro - ha aggiunto l'assessore - potenziando il progetto iniziale di una struttura fondamentale per i territori interni della provincia di Ancona, già inserita nel nostro 'Masterplan dell'edilizia ospedaliera', che consentirà di mettere a terra i 700 milioni di euro previsti per interventi diffusi sull'intero territorio regionale".

Il progetto, che recepisce alcune indicazioni dell'Amministrazione comunale di Fabriano, riguarda la realizzazione di un nuovo edificio caratterizzato di tre piani.

Il livello terreno sarà raggiungibile dalle ambulanze e ci sarà tutta la diagnostica. Il primo piano sarà dedicato in modo esclusivo al blocco operatorio, 4 sale operatorie. I prossimi step saranno la presentazione del progetto esecutivo entro febbraio-marzo, la gara entro l'estate e, probabilmente entro l'autunno 2022, l'inizio dei lavori, secondo le previsioni tecniche. (ANSA).