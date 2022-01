Quirinale: Mangialardi grande elettore, per me grande onore

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - "Ringrazio il gruppo assembleare del Partito Democratico e l'intera Assemblea per questa designazione. Sarà per me un grande onore rappresentare le Marche insieme al presidente della Regione Acquaroli e al presidente del Consiglio Latini nelle sedute parlamentari che dovranno eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Si tratta di un passaggio istituzionale particolarmente delicato e decisivo per il futuro del nostro Paese che, nonostante la pandemia ancora in corso, si accinge a programmare la ripresa post Covid per rilanciare l'economia, il lavoro, la sanità pubblica, delineando nuovi modelli di crescita sostenibile, sia dal punto di vista sociale che ambientale. La nostra delegazione partirà chiaramente da presupposti diversi, come è normale che sia in democrazia, ma auspico, perché no, che la comune volontà di fare il bene dell'Italia e delle Marche ci consenta alla fine di ritrovarci uniti sul nome del prossimo presidente". Così il capogruppo regionale del Pd Mauriziio ha commentato nel suo intervento in aula la designazione a Grande elettore che lo porterà a Roma per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. (ANSA).