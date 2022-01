Covid: Marche, test rapido per positività e fine quarantena, senza conferma con molecolare

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - "Per fronteggiare le difficoltà di tracciamento in questa fase della pandemia da domani nelle Marche sarà possibile diagnosticare la positività da Covid-19 e uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido certificato", senza bisogno della conferma con il tampone molecolare. Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli, spiegando che le nuove disposizioni sono contenute in una circolare adottata dal Dipartimento Salute. Questo tipo di tampone "potrà essere effettuato, oltre che nei Drive Through di Asur, anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dalle Farmacie convenzionate e dai Laboratori analisi e le strutture e accreditate" aggiunge il governatore. Le nuove disposizioni su quarantene, isolamento e guarigione sono in vigore da domani 12 gennaio. (ANSA).