Indebito rilascio Green pass: questore Ancona, reati odiosi

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - L'operazione "Euro Green Pass" della Squadra Mobile di Ancona è la "dimostrazione tangibile di come la Polizia di Stato vigili con impegno e professionalità sul rispetto delle norme anti Covid-19 a tutela della salute pubblica, sia con controlli visibili, che con attività investigative". Così il questore di Ancona Cesare Capocasa.

"Nella circostanza sono stati individuati dei soggetti, che non esitano a violare la legge - aggiunge -, aggravando seriamente l'emergenza epidemiologica, attraverso la consumazione di reati odiosi quali la corruzione ed il peculato. Uno scenario triste e sconcertante - sottolinea -, prontamente ed efficacemente rimosso dall'autorità giudiziaria e dalla Polizia di Stato, ancora una volta in perfetta sinergia". (ANSA).