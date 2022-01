Covid: Marche, 295 ricoverati, +2 in intensiva, 7 decessi

(ANSA) - ANCONA, 07 GEN - A fronte di 1.033 i nuovi casi rilevati in 24ore, con tasso di incidenza a 715,19 su 100mila abitanti, salgono a 295 i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, 2 più di ieri: 52 in terapia intensiva (+2), 57 in semi intensiva (invariato) e 186 in reparti non intensivi (invariato), oltre a 13 dimessi. Sette i nuovi decessi legati al covid registrati nell'ultima giornata: sono morti 5 uomini e due donne, di età compresa tra 75 e 96 anni: avevano patologie pregresse, tranne un uomo di 75 anni di Urbino. Il totale delle vittime sale a 3.281 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 136 gli ospiti di strutture territoriali e 42 le persone in osservazione nei pronto soccorso. I positivi alla data di oggi sono 10.120 (-28), di cui 9.825 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena tra positivi in isolamento domiciliare, persone in attesa di tampone e persone che hanno avuto contatti con positivi 23.916 (-1.245), i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 142.806. (ANSA).