Violenza donne: schiaffi a moglie, trasferita in casa protetta

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 06 GEN - Una 50enne di Fabriano (Ancona) è stata trasferita in una struttura protetta, per lei stato attivato il protocollo per le vittime di violenza domestica. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, diretti dal commissario Moira Pallucchi, sono stati allertati da alcuni vicini di casa di una coppia residente in una frazione; che hanno segnalato delle grida provenienti dall'interno dell'abitazione. I poliziotti hanno soccorso la donna, che era stata presa a schiaffi dal marito. A seguito della denuncia della 50enne, che temeva per la propria incolumità, è stato attivato il protocollo per le vittime di violenza domestica che ha consentito il suo trasferimento immediato presso una struttura protetta. (ANSA).