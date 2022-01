Scuola: sindaco, a Pesaro si torna a scuola domani

(ANSA) - PESARO, 06 GEN - "Da domani, 7 gennaio, a Pesaro si torna regolarmente a scuola". Lo afferma il sindaco Matteo Ricci, che spiega: "la Regione Marche non ha previsto ordinanze specifiche, quindi non essendoci particolarità nella nostra città le lezioni riprenderanno venerdì". Faranno eccezione le scuole materne comunali, che riapriranno lunedì 10 gennaio, come già stabilito dal calendario scolastico. "Rimane un giudizio negativo su come questa volta il Governo ha agito sulla gestione della scuola. C'è stata molta confusione e soprattutto troppo ritardo: si poteva fare meglio e prima" conclude Ricci, che da tempo chiede l'introduzione del Green pass anche per gli alunni delle scuole. (ANSA).