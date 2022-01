Scuola: 26 sindaci del Piceno, lezioni riprendono dal 7 gennaio

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - I sindaci di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto hanno deciso di comune accordo che la ripresa delle lezioni scolastiche dopo la festività natalizia deve slittare al 10 gennaio, in considerazione della situazione epidemiologica. Ma 26 sindaci della provincia di Ascoli Piceno sono di altro parere: "sulla riapertura delle scuole noi sindaci condividiamo l'impostazione che rimandare la ripresa delle lezioni in presenza al giorno 10 senza misure di sistema complessive, determinate eventualmente a livelli istituzionali regionali o governativi, non può cambiare la situazione" scrivono i 26 primi cittadini, tra le alte città di Arquata del Tronto, Folignano, Acquasanta Terme, Grottammare, Offida, Comunanza. "Pertanto . aggiungono -, salvo provvedimenti di organi superiori (Regione o Governo), le lezioni riprenderanno in presenza venerdì 7 gennaio. Naturalmente - sottolineano -invitiamo le famiglie alla massima prudenza e a non mandare il proprio figlio a scuola, qualora presentasse sintomi riconducibili al covid. In questo caso sarà necessario contattare il medico o il pediatra di famiglia". La nota è firmata da Luigi Massa (Offida), Pierpaolo Rosetti (Acquaviva Picena), Alessandro Lucciarini (Ripatransone), Massimo Narcisi (Monsampolo del Tronto) Sergio Loggi (Monteprandone), Sara Moreschini (Appignano del Tronto), Matteo Terrani (Folignano), Giovanni Borraccini (Rotella), Roberto Luciani (Cossignano), Enrico Piergallini (Grottammare), Fabio Polini (Castignano), Massimo Romani (Massignano), Graziano Fanesi (Castorano), Gianfilippo Michetti (Carassai), Alvaro Cesaroni (Comunanza), Sante Stangoni (Acquasanta Terme), Fabio Salvi (Venarotta), Alessandro Luciani (Spinetoli), Andrea Cardilli (Colli del Tronto), Mauro Bochicchio (Castel di Lama), Francesco Leoni (Roccafluvione), Michele Franchi (Arquata del Tronto), Giuseppe Amici (Palmiano), Armando Falcioni (Maltignano), Sante Capanna (Montegallo), Francesca Grilli (Montemonaco). (ANSA).