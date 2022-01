Covid: -3 ricoverati nelle Marche, 4 decessi

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - Nel giorno in cui i nuovi casi toccano un nuovo record di 3.120 con incidenza a 784,86 su 100mila abitanti, diminuiscono i ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche: nell'ultima giornata sono arrivati a 293, tre meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 50 (-2), quelli in semi-intensiva 57 (invariato), quelli in reparti non intensivi sono 186 (-1). Al netto di 21 dimessi, l'occupazione delle intensive è al 19,4%, quella di area medica (complessivamente 243 posti letto) è al 24,22%. I dato della Regione Marche indicano che ci sono stati 4 nuovi decessi: sono morti tre uomini e una donna di età compresa tra 51 e 90 anni con patologie pregresse. Il totale delle vittime sale così a 3.274. Ci sono 43 persone in osservazione nei pronto soccorso e 136 ospiti di strutture territoriali (Campofilone, Galantara, Macerata Feltria). I positivi alla data di oggi sono 10.148 (+1.120), di cui 9.855 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena perché positive, o in attesa dell'esito del tampone o perché venute a contatto con contagiati sono 25.161 (+2.223). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 141.752 (+1.996). (ANSA).