Caterpillar: sindacati, sit-in davanti Prefettura Ancona 7/1

Per venerdì 7 gennaio, alle ore 10, Fim-Cisl Fiom-Cgil e Uilm-Uil promuoveranno un sit-in sotto il Palazzo della Prefettura di Ancona in Piazza del Plebiscito ('piazza del Papa'), "allo scopo di essere ricevuti dal Prefetto per chiedergli di intervenire sulla vertenza Caterpillar sulla quale a tutt'oggi non si ha avuto ancora riscontri di nessun genere". Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15, al presidio permanente, presso i cancelli Caterpillar a Jesi, si svolgerà "un'assemblea sindacale che riguarderà tutti i lavoratori somministrati, con la presenza dei rappresentanti sindacali delle categorie interessate". (ANSA).