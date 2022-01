Terremoto: Castelsantangelo sul Nera,"2022 sia anno concretezza"

"Per la ricostruzione post sisma, speriamo che il 2022 sia l'anno della concretezza": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), Mauro Falcucci. "Ormai abbiamo tutte le condizioni tecnico-amministrative perché si inizi a ricostruire velocemente, speriamo che i progetti vengano presentati quanto prima così da vedere le gru nel paese", aggiunge il sindaco.

"A Castelsantangelo - spiega Falcucci - sono da ricostruire per la maggior parte quelle che vengono definite seconde case fiscali e questo comporta che ci deve essere una precisa volontà a ricostruire, più che un'esigenza. Cosa voglio dire con questo? - spiega ancora - Che non ci dovranno essere accolli economici da sostenere, altrimenti qualcuno potrebbe decidere di non procedere al recupero dell'immobile e sarebbe un fanno enorme anche per l'estetica del borgo".

"Sarà fondamentale rivedere il nostro paese completamente ricostruito, non possiamo permetterci di vedere dei buchi e tantomeno perdere residenti o frequentatori abituali delle nostre zone", sottolinea Falcucci. Il sindaco ricorda come, al momento, i residenti ufficiali siano circa 240, "ma in paese sono tornati circa la metà". Per quanto concerne l'emergenza Covid, Falcucci auspica che il 2022 "possa essere l'anno in cui riusciremo a conquistare un altro pezzetto di normalità".

(ANSA).