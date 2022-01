Scuola: Marche; 6/1 tampone gratis studenti medie ed elementari

Il giorno 6 gennaio nelle Marche possibilità di sottoporsi gratuitamente a tampone Covid per "tutti gli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi".

Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso di un lungo (oltre 14 minuti) videomessaggio augurale pubblicato ieri sera sulla propria pagina Facebook che parte con il ringraziamento a tutti i sanitari, in particolare quelli marchigiani, in prima linea da quasi due anni nella lotta contro la pandemia da Covid-19.

"Il servizio sanitario regionale e le Aziende Sanitarie, - ha riferito Acquaroli - stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie, per il giorno 6 gennaio, la possibilità di sottoporsi a tampone gratuito per tutti i ragazzi che hanno avuto contatti stretti con positivi o che manifestano sintomi". Un'iniziativa "volta a garantire il più possibile un rientro nelle aule scolastiche in sicurezza". (ANSA).