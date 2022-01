Incendio in cucina, padre e figlio costretti a uscire di casa

(ANSA) - MONTECASSIANO, 01 GEN - Un incendio si è sviluppato nella cucina di un appartamento al primo piano di uno stabile in via Zaccagnini a Montecassiano (Macerata), verso le 13, costringendo le due persone presenti - una persona anziana e suo figlio - ad uscire dall'abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento, monitorando le temperature con una termocamera.

Sul posto anche i carabinieri. I sanitari del 118 hanno visitato le due persone, che avevano appena lasciato la casa, per escludere una eventuale intossicazione da fumo. Ingenti danne al locale cucina annerito da fumo e fiamme. (ANSA).