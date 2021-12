Scooter contro camion, 17enne in coma irreversibile

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - E' in coma irreversibile ma non ancora in stato di morte cerebrale uno studente di 17 anni coinvolto in un gravissimo incidente stradale due giorni fa nella zona industriale di Monsano (Ancona). Lo rende noto un bollettino dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove il ragazzo è ricoverato. L'incidente è avvenuto tra via Puglie e via Romagna, dove il 17enne, in sella ad uno scooter insieme ad un suo amico, è finito contro un camion. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime ai soccorritori, mentre l'amico ha riportato lesioni leggere ed è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. (ANSA).