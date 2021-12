Vaccini: un milione di euro per migliorare hub Marche

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - La Regione Marche ha stanziato ieri, nel corso della seduta di giunta, un milione di euro per adeguare, migliorare e potenziare i Punti Vaccinali per la Popolazione di Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto. "Il 22 novembre scorso - spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini - è iniziata la somministrazione della dose booster del vaccino anti Covid, successivamente estesa alle altre fasce d'età. L'urgenza di somministrarla nei tempi più rapidi possibili alla popolazione ha comportato la piena ripresa delle attività dei Punti Vaccinali di Popolazione. Nella riunione della Cabina di Regia tecnica per il governo del piano vaccinale - Regione Marche è stata quindi evidenziata l'esigenza di adeguare e migliorare le strutture delle sedi Pvp per le città di Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Ancona e San Benedetto del Tronto".

(ANSA).