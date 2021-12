Covid: Trenitalia rimodula servizio Marche su 9 corse

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Nuova ondata di Covid-19, Trenitalia riduce il servizio ferroviario regionale nelle Marche dal 30 dicembre. Nove le corse interessate: cinque soppresse, quattro sostituite con autobus. Una decisione a seguito dell'aumento dei casi da Covid-19 tra personale dell'azienda e per la riduzione della domanda di mobilità, fa sapere la Regione Marche. "Trenitalia ha informato la Regione in merito alla necessità di riprogrammare i collegamenti al fine di ridurre i disagi per gli utenti - annuncia l'assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli -. Verranno aggiornati i sistemi informativi per i passeggeri e di vendita dei biglietti. Insieme all'azienda procederemo a un monitoraggio delle frequenze, al fine di rendere flessibile il piano per intervenire tempestivamente qualora fosse necessaria una rimodulazione, in base alla reale situazione rilevata". Le modifiche all'offerta sono consultabili sul sito web trenitalia.com. I passeggeri sono invitati a informarsi sull'evoluzione dell'offerta prima di mettersi in viaggio. (ANSA).