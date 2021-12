Covid; nuovo record di positivi nelle Marche, 1.707 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Nuovo record di positivi al covid nelle Marche: 1.707 in 24 ore (ieri erano 1.098) con il tasso di incidenza che sfonda la barriera di 400 e arriva a 423,80 (ieri 365, 79) su 100mila abitanti. I nuovi casi rappresentano una positività del 18,6% su 9.165 tamponi del percorso diagnostico screening (in totale 13.438 i tamponi analizzati, più 5.235 tamponi antigenici screening con 992 positivi da sottoporre a tampone molecolare). Oltre 500 (560) contagi sono stati registrati nella provincia di Ancona, seguita da Fermo con 416, Pesaro Urbino con 198, Macerata con 191, Ascoli Piceno con 181 e 160 casi fuori regione. La fascia di età 25-44 anni è la più colpita con 581 casi (quasi la metà del totale), seguita da 45-59 anni con 351, 19-24 con 217. Sono 303 i casi tra persone da zero a 18 anni, di cui 105 tra 14-18enni e 98 tra 6-10 anni.

I soggetti sintomatici sono 307, i contatti domestici 594, i contatti stretti di casi positivi 384, 21 i contatti in ambiente di vita/socialità, 11 i contatti in setting lavorativo, 1 in setting assistenziale, 2 emersi dallo screening in ambiente sanitario, 14 casi extra regione, mentre per 373 casi sono i corso approfondimenti epidemiologici. (ANSA).