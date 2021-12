Covid: nelle Marche +7 ricoverati, 7 decessi

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Continua a crescere, sia pure in maniera più lenta rispetto alla diffusione dei contagi, il numero dei ricoverati per covi negli ospedali delle Marche: sono arrivati a 261 nell'ultima giornata, 7 in più rispetto a ieri, secondo i dati della Regione. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (+1), quelli in semi intensiva 54 (+9), quelli in reparti non intensivi 164 (-3). Al netto di 16 dimessi, l'occupazione dei posti letto è al 17% in intensiva, al 22,2% in area medica (complessivamente 218 degenti). Tra i dati anche 7 nuovi decessi, di 5 uomini e 2 donne, di età compresa tra 74 e 89 anni, tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.236. Sono 35 le persone in osservazione nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, e 119 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone e Galantara).

Continua a crescere il numero dei positivi, che arrivano a 7.199, di cui 6.938 in isolamento domiciliare, e quello delle persone in quarantena che sono 18.848. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 131.137. (ANSA).