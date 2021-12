Suore al freddo, amici lanciano sottoscrizione per nuove caldaie

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 28 DIC - Un aiuto per le suore del monastero di Santa Chiara a Sassoferrato (Ancona), rimaste al freddo. E' stata Organizzata una sottoscrizione da un gruppo di amici delle Sorelle Povere del Monastero per sostenerle attraverso la sostituzione delle due caldaie malfunzionanti. Nascosto nei vicoli del Castello, nella via medievale Bentivoglio a Sassoferrato, c'è il Monastero di Santa Chiara dove vive dal XIII secolo la fraternità di Sorelle Povere. Il Monastero fu fondato nel 1253, probabilmente dalla cugina di Santa Chiara, la contessa della Genga, ed oggi è gestito da sette religiose, alle prese da mesi con tanti disagi materiali che impongono seri lavori di ristrutturazione e più di tutto la sostituzione delle 2 caldaie da 100 kw a servizio dell'ala dove vivono. "È inverno e sono senza riscaldamento», scrivono nel loro appello gli amici delle suore lanciando la sottoscrizione: BCC Pergola, Monastero di Santa Chiara di Sassoferrato, Iban: IT 74 C 08731 37590 000030195467. "Il vostro contributo consentirà alle suore di rimanere in uno dei borghi eletti tra i Borghi più belli d'Italia, il Castello di Sassoferrato", spiegano gli organizzatori. (ANSA).