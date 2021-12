Domani Bilancio Regione in aula: Pd, Giunta senza strategia

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - "Le proposte di legge riguardanti il Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) e il bilancio di previsione 2022-2024 confermano la totale assenza di strategia non solo finanziaria, ma anche politica e programmatica, della Giunta regionale delle Marche". È durissimo il giudizio del gruppo assembleare del Partito Democratico sulla proposta di legge di legge di bilancio di previsione 2022-2024 che domani approderà in consiglio regionale per l'approvazione. "In un certo senso non ci sorprende - dicono i consiglieri dem -, ma a fronte dei reiterati annunci, ci saremmo aspettati maggiore attenzione rispetto alle sfide di cambiamento imposte dal Covid-19, dalla recessione economica, dalla transizione digitale e ambientale, ma soprattutto risposte concrete sul piano sociale alle nuove povertà e alle fragilità, che rappresentano oggi la vera frontiera della crisi esplosa in quasi due anni di pandemia. Invece nulla. Nessun intervento di ampio respiro per il sostegno, la riqualificazione e la rioccupazione di chi ha perso o rischia di perdere il lavoro o per lo sviluppo della medicina del territorio attraverso case e ospedali di comunità, centrali operative, servizi di assistenza domiciliare e telemedicina. Neppure una paginetta per spiegare come saranno investite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Detto in altri termini - incalzano -, domani andremo a discutere niente di più che un bilancio tecnico, senza anima e piegato esclusivamente alle ragioni della burocrazia".

"A queste condizioni - spiega il gruppo Pd - il nostro voto contrario alle proposte è scontato. Eppure sappiamo che anche tra i banchi della destra serpeggia più di un malumore". lla scuola, della cultura e del turismo". (ANSA).