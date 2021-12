Danneggiato presepe dei vigili del fuoco ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 DIC - Danneggiato da ignoti vandali il presepe donato dai vigili del fuoco e installato nei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele ad Ascoli Piceno.

"Un grave gesto di inciviltà contro le nostre tradizioni" il commento del sindaco Marco Fioravanti. "Nonostante i grandi sforzi fatti dalla nostra amministrazione in materia di decoro urbano, insieme a enti, associazioni e volontari del territorio, c'è ancora chi compie atti così vili e deplorevoli, rovinando l'immagine della nostra città e andando a colpire anche le nostre tradizioni" prosegue il primo cittadino assicurando che "con le telecamere presenti in zona individueremo i colpevoli".

"Siamo comunque già a lavoro per ripristinare il presepe: noi - conclude - continuiamo la nostra battaglia contro tutti coloro che non vogliono bene alla propria città e comunità". (ANSA).