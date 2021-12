Covid: +9 ricoveri nelle Marche, 4 decessi

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - In crescita i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, sono arrivati a 254, nove più di ieri. Invariati i pazienti in terapia intensiva, 42, secondo i dati della Regione Marche, scendono quelli in semi intensiva, 45 (-5), mentre si impennano quelli in reparti non intensivi, che arrivano a 167 (+14 su ieri). Con 21 dimessi, l'occupazione dei posti letto in intensiva resta invariata a 16,8% e quella in area medica (complessivamente 212 ricoverati) 21,9%. I dati della Regione indicano anche che ci sono stati altri 4 decessi: sono morti una donna di 87 anni di Civitanova Marche e tre uomini, di età compresa tra 76 e 88 anni, tutti con patologie pregresse, facendo salire il totale a 3.229 dall'inizio della pandemia. Crescono gli attualmente positivi, a 7.008, e le quarantene, a 16.886. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 129.627. (ANSA).