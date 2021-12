ANSA-IL-PUNTO/Covid: nelle Marche corsa al vaccino, code e assembramenti agli hub

(ANSA) - ANCONA, 28 DIC - Corsa al vaccino nelle Marche, con lunghe code e assembramenti di fronte agli hub vaccinali, tanto che da domani, annuncia la Regione, potranno ricevere la somministrazione nei punti di vaccinazione della popolazione solo coloro che hanno prenotato. L'accesso diretto sarà possibile solo a chi deve fare la pima dose. "Il giustificato desiderio dei marchigiani di vaccinarsi - dice l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini - vista la difficile situazione pandemica, sta rendendo però difficile a tutti l'accesso ai punti vaccinali. Aumenteremo i posti a disposizione per le prenotazioni dalle prossime ore per garantire a tutti l'accesso entro i termini". La vaccinazione è possibile anche nelle farmacie convenzionate, per gli over 18 e nei camper vaccinali. Intanto torna a correre il contagio: finito l'effetto Natale con numeri più bassi di tamponi processati, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.098 positivi (ieri poco più di 300), il tasso di incidenza che risale a 365, 79 su 100mila abitanti (ieri 337,94), secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. La positività è 11,4% su 9.596 tamponi del percorso diagnostico screening (totale tamponi 13.171).

Ancona resta la prima provincia con oltre un terzo dei nuovi casi, 338, seguita da fermo con 191, Macerata con 187, Ascoli Piceno con 163, Pesaro Urbino con 135, e o 84 casi fuori regione. Il maggior numero di nuovi positivi nelle 24 ore interessa la fascia di età 25-44 anni con 376 casi, seguita da 45-59 con 243, sono 64 i casi tra i bambini 6-10 anni, 181 i casi complessivi da zero a 18 anni, 150 quelli della fascia 19-24 anni. Sono 257 i soggetti con sintomi. Dai dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, risulta che il 75% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato, il 25% lo è. Ricoveri che continua a crescer, arrivando a 254, nove più di ieri. Invariati i pazienti in terapia intensiva, 42, secondo i dati della Regione Marche, scendono quelli in semi intensiva, 45 (-5), mentre si impennano quelli in reparti non intensivi, che arrivano a 167 (+14 su ieri). Con 21 dimessi, l'occupazione dei posti letto in intensiva resta invariata a 16,8% e quella in area medica (complessivamente 212 ricoverati) 21,9%. I dati della Regione indicano anche che ci sono stati altri 4 decessi che fanno salire il totale a 3.229 dall'inizio della pandemia.

Crescono gli attualmente positivi, a 7.008, e le quarantene, a 16.886. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 129.627. (ANSA).