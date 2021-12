Ludopatico perde a gratta e vinci e aggredisce barista

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - Acquista un ingente numero di 'Gratta e vinci' in un bar di Ancona per un ammontare di circa 300 euro e dopo averli grattati in modo compulsivo scopre di non avere vinto. Chiede di acquistarne altri, pagando con il bancomat e al diniego della barista l'accusa di voler tenere per sé i tagliandi vincenti e tenta di aggredirla, Per fermarlo uno degli avventori lo trattiene per le braccia: cercando di sfuggire alla presa, l'uomo cade per terra, ferendosi leggermente alla testa. Protagonista un 46enne della provincia di Foggia, che all'arrivo delle Volanti della Questura di Ancona ha ammesso di essere ludopatico, sostenendo però di essere stato aggredito. E' stato accompagnato in ospedale per essere medicato. In queste ore il personale della Divisione Anticrimine gli sta notificando il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio da Ancona, disposto dal questore per tre anni, con divieto di ritorno senza autorizzazione dell'autorità di Ps. Il 46enne ha precedenti per insolvenza fraudolenta, lesioni personali, ed ha attualmente in atto Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Fano. (ANSA).