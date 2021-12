Covid: nelle Marche ormai una cinquantina di casi accertati Omicron

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - "Sono una cinquantina i casi accertati di variante Omicron nelle Marche". Lo conferma il virologo Stefano Menzo. Il direttore del Laboratorio di Virologia dehli Ospedali Riuniti di Ancona fa sapere che "nell'Anconetano la variante Omicron ha superato il 25% dei contagi positivi al SARS COV-2 rilevati". Nonostante i campioni positivi alla Omicron siano in crescita "la nuova variante è ancora minoritaria nelle Marche rispetto alla Delta". In ogni caso il virologo non esclude che nell'incremento delle infezioni degli ultimi giorni "possa esserci un contributo sempre più consistente di Omicron". "Ci aspettiamo una ulteriore crescita dei casi - aggiunge - che si attenuerà solo quando riusciremo a vaccinare chi è ancora restio ed i bambini tra i 5 e gli 11 anni, i cui genitori sono ancora titubanti". (ANSA).