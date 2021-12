Covid: Federfarma Marche, auto test pressoché introvabili

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - Farmacie prese d'assalto per gli auto-test Covid "pressoché introvabili nelle Marche". La conferma arriva dal presidente Federfarma Marche, Andrea Avitabile: "durante le festività natalizie c'è stata una richiesta esponenziale, cresciuta di 10 volte rispetto al periodo precedente". "Gli auto-test - spiega - sono richiesti soprattutto dai vaccinati che li acquistano prima di pranzi e cene familiari per essere certi di non aver contratto il virus con il rischio di trasmetterlo ad altri, specie quando in famiglia ci sono anziani o soggetti fragili". "Numerosissime le richieste anche in vista del Capodanno" aggiunge Avitabile, sottolineando che le farmacie sono assediate anche per i tamponi antigenici rapidi, che vedono un incremento "intorno al 40% circa" e per l'acquisto delle mascherine Ffp2, in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà per trasporti pubblici, cinema, teatri e musei. "Le richieste di mascherine Ffp2 - conclude - sono quasi raddoppiate e si inizia a rilevare una certa carenza nelle scorte". (ANSA).