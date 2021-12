ANSA-IL-PUNTO/Covid: nelle Marche circa 50 casi Omicron

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - "Sono una cinquantina i casi accertati di variante Omicron nelle Marche". La stima è del virologo Stefano Menzo; direttore del Laboratorio di Virologia dell'ospedale regionale di Torrette: "nell'Anconetano la variante Omicron ha superato il 25% dei contagi positivi al SARS COV-2 rilevati". Ma nonostante i campioni positivi alla Omicron siano in crescita "la nuova variante è ancora minoritaria nelle Marche rispetto alla Delta". In ogni caso il virologo non esclude che nell'incremento delle infezioni degli ultimi giorni "possa esserci un contributo sempre più consistente di Omicron".

"Ci aspettiamo una ulteriore crescita dei casi - aggiunge - che si attenuerà solo quando riusciremo a vaccinare chi è ancora restio ed i bambini tra i 5 e gli 11 anni, i cui genitori sono ancora titubanti". Intanto nella regione continua l'effetto festività sui dati dei contagi nelle Marche: sono appena 309 i nuovi casi registrarsi nelle ultime 24 ore (ieri 385), a fronte però di un numero basso di tamponi, 2.377 nel percorso diagnostico screening, con positività 13% (totale tamponi 3.344), con un tasso di incidenza cumulativo di 337,94 su 100mila abitanti. Secondo i dati della Regione Marche, prosegue la crescita dei ricoveri, arrivato a 245 (+4 su ieri), di cui 42 in terapia intensiva (+4), 50 in semi intensiva (-1), 153 (+1) in reparti non intensivi, dieci i dimessi nell'ultima giornata.

L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 16,8%, mentre in area medica (invariato a 203) è 20,97%. Quattro i nuovi decessi: sono morte 4 donne di età compresa tra 87 e 96 anni, tutte con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.225 La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di casi nelle 24 ore, 216, seguita da Pesaro Urbino con 53, Ascoli Piceno con 10, Macerata con 7, Fermo con 5, mentre i casi fuori regione sono 18. Sono 92 i casi nella fascia di età 25-44 anni, 65 in quella 45-59, 67 nelle fasce di età da zero a 18 anni. Sono 81 i soggetti sintomatici, 111 i contatti domestici, 68 i contatti stretti di casi positivi, per 43 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Ci sono 42 persone nei pronto soccorso, tecnicamente non considerate tra i ricoverati, e 120 ospiti nelle strutture territoriali (Rsa di Campofilone e Galantara). Invariato il numero dei positivi alla data di oggi, 6.826, in calo le quarantene a 16.342, mentre i dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 128.720. Intanto oggi ha preso il via la prenotazione della terza dose per i ragazzi di 16-17 anni e per i fragili tra 12 e 15 anni: 1.694 i prenotati. (ANSA).