Tenta rapina al supermarket e minaccia presenti con coltello

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - Tentata rapina, nel pomeriggio della vigilia di Natale, asl Maxi Coal di via Tronto ad Ancona.

Sul sono intervenuti agenti delle Volanti che hanno rintracciato un cittadino marocchino: in evidente stato di ebbrezza alcolica, dopo aver rubato vari generi alimentari (tra cui vino) per oltre 30 euro di spesa, vistosi scoperto dal personale del supermercato, aveva minacciato i presenti con un coltello. E' stato deferito in stato di libertà per furto aggravato e porto d'oggetti atti ad offendere. (ANSA).