Covid: +21 ricoveri nelle Marche, 5 decessi

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - Impennata di ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, dopo alcuni giorni di calo. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione Marche, ne sono stati registrati 21 in più, facendo arrivare il totale a 241, di cui 38 in terapia intensiva (+2), 51in semi intensiva (+4), 152 in reparti non intensivi (+15), 6 i dimessi. Complessivamente nelle terapie intensive è occupato il 15,2% dei posti letto disponibili, nell'area medica il 21%. Nell'ultima giornata ci sono stati 5 nuovi decessi: sono morti 4 uomini e una donna, di età compresa tra 59 anni e 92, tutti affetti da patologie pregresse, facendo salire il totale a 3.221 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In calo i positivi alla data di oggi a 6.826 (-42), le quarantene sono 17.780, i dimessi/guariti salgono a 128.415 dall'inizio della pandemia. (ANSA).