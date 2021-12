Natale: la Polizia di Stato alla Mensa del Povero di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - Una piccola delegazione della Polizia di Stato, con il questore di Ancona Cesare Capocasa e la responsabile delle Relazioni Esterne, vicequestore Marine Pepe, si è recata alla Mensa del Povero di Padre Guido, in centro città, per portare gli auguri di buon Natale a suor Settimia e tutti i volontari, che quotidianamente si impegnano e lavorano per assicurare un pasto a chi è meno fortunato e vive momenti di difficoltà. Il periodo della pandemia, ricorda la Questura, ha aumentato il bacino di utenza della mensa, dove si recano sempre più persone, confidando nella certezza di poter trovare cibo e sostegno. Grazie alla generosità della ditta Giampaoli, sempre attenta e disponibile verso il prossimo e vicina alla collettività anconetana è stato possibile portare in dono 20 panettoni, che renderanno più dolci i pasti che la mensa fornirà nei prossimi giorni di festa. Suor Settimia ha donato ai Poliziotti un'immagine della Natività, "che sia luce di speranza per tutti noi in questo momento difficile". Il questore di Ancona ha voluto ringraziare personalmente suor Settimia, ricordando che "la Polizia di Stato è al servizio di tutti, anche dei meno fortunati e degli ultimi". (ANSA).